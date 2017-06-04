Задержана вице-губернатор Владимирской области

Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько задержана на 72 часа по подозрению в получении взятки, сообщила ТАСС глава региона Светлана Орлова. По ее словам, суд должен принять решение о ее аресте во вторник, 6 июня.

Как пояснила Орлова, Мазанько подозревают в получении взяток в 2014 году на суммы в один и два миллиона рублей. Предположительно эти деньги передавались в связи с распределением земель во Владимирской области.

При этом сама губернатор считает обвинения в коррупции неправомерными. «Это все провокация. Никаких взяток она не брала. Я навела порядок во всем, что касается газа, тепла, воды, электричества», — сказала Орлова. Глава области настаивает на том, что нарушения были как раз до того, как Мазанько начала курировать распределение земли в регионе.