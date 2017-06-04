Власти Бахрейна закрыли единственную независимую газету

Власти Бахрейна приостановили работу единственной в стране неправительственной газеты Al-Wasat за заметку, содержащую неблагоприятную информацию о «сестринской арабской стране», передает бахрейнское новостное агентство BNA.
Отмечается, что Al-Wasat распространяла публикации, «которые сеяли раздор в обществе и ухудшали отношения Королевства Бахрейн с другими государствами». Национальное агентство не привело дополнительной информации, отметив, что решение заблокировать данное СМИ было принято после публикации от 4 июня на 19-ой странице газеты.