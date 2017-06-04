Трамп наехал на мэра Лондона

Президент США Дональд Трамп упрекнул мэра Лондона Садика Хана за слова о том, что горожанам можно не опасаться новых терактов. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Не менее семи погибших и 48 раненых в террористической атаке, а лондонский мэр говорит, что "нет причин беспокоиться"», — отметил Трамп.

Как поясняет The Telegraph, утром 4 июня Хан выступил с заявлением. «Лондонцы увидят усиленные патрули полиции сегодня и в течение следующих нескольких дней. Нет причин беспокоиться. Я уверен, что мы с вами в одном из самых безопасных городов мира, если не в самом безопасном», — заявил он.