В Сабунчинском районном суде продолжается процесс по делу генерала расформированного МНБ Акифа Човдарова и трех его бывших подчиненных. На очередном заседании суда продолжилось рассмотрение эпизода, связанного с жалобой Джафара Сафарова, утверждающего, что его рынок «8-й километр» был подвергнут рейдерскому захвату сотрудниками МНБ.

Выступивший на суде свидетель Элиса Магеррамов отметил, что он родом из Джалилабадского района и был хорошо знаком с братьями Сафаровыми. Когда братья владели объектом, он работал смотрителем на этом рынке.

Магеррамов утверждает, что в декабре 2005 года на территорию рынка прибыли сотрудники МНБ и забрали с собой двух работников - Гахрамана Сафарова и человека по имени Эйюб. Свидетель подчеркнул, что в тот день он вообще не видел Салмана Сафарова. До поздней ночи Элиса Магеррамов ждал у здания МНБ освобождения своих товарищей. От них же он узнал, что задержание работников рынка было связано с тем, что кто-то в МНБ хотел отнять этот торговый объект у Сафаровых. Задержанным объяснили, что братьев подозревают в связях с экс-министром экономического развития Фархадом Алиевым.

Вместе с тем Магеррамов уверял, что не в курсе, как братья Сафаровы приобрели рынок у Чингиза Асадова и сколько заплатили ему.

Следующий свидетель Ариф Аббасов пояснил, что живет в здании рядом с рынком «8-й километр». В декабре 2005 года он услышал шум во дворе и решил спуститься и узнать, что происходит. Соседи рассказали ему, что сотрудники МНБ увозят с рынка «джалилабадцев».

На вопрос о том, откуда он знает столько нюансов о деятельности рынка, Ариф Аббасов признался, что в «голодные годы» при правлении Народного фронта, он вынужден был торговать на этом рынке картофелем. Однако адвокаты заявили, что Ариф Аббасов имеет дружеские и деловые связи с Сафаровыми и поэтому его показания являются предвзятыми.

Свидетель Сиявуш Мирзаев счел нужным заметить, что является другом детства и родственником потерпевшего Салмана Сафарова. Его показания фактически повторяли все указанное в обвинительном акте, ничего нового к ним не добавив. Мирзаев лишь уточнил, что в день, когда братьев Сафаровых увезли в МНБ, перед зданием ведомства предыдущего свидетеля - Элисы Магеррамова - никто не видел.

Выступивший затем свидетель Балаш Бабаев отметил, что является сотрудником МЧС и занимает должность замначальника противопожарной службы. С потерпевшим Салманом Джафаровым он знаком еще с 90-х, когда они вместе посещали секцию борьбы.

«Весь Баку знает о том, что рынок «8-й километр» у братьев Сафаровых отняли сотрудники МНБ», - заявил он.

Адвокаты обвиняемых заметили в руках у Бабаева копию обвинительного акта и потребовали, чтобы суд выяснил, как этот документ попал в руки свидетеля. Салман Сафаров признался, что это он передал приятелю копию, вызвало возмущение судьи.

«В этом документе могут содержаться факты, представляющие государственную тайну. С какой целью вы дали его свидетелю?», - спросил судья у С.Сафарова.

Впрочем, на этот вопрос ответил адвокат потерпевшего Заур Ибадов, отметивший, что обвинительный акт давно ни для кого секрета не представляет, потому что практически полностью опубликован в СМИ, так что в поступке потерпевшего нет ничего предосудительного.

После перерыва заседание началось со скандала. Адвокат Кямандар Насибов пожаловался, что во время перерыва адвокатам запретили общаться со своими подзащитными, ссылаясь на указание судьи. Габиб Гасанов, председательствующий на процессе, заверил, что не отдавал на этот счет никаких распоряжений и сделал предупреждение конвоирам, чтобы они свою самодеятельность не прикрывали его именем.

В это же время подсудимый Салим Муслимов набросился с упреками на одного из конвоиров.

«Ты хоть знаешь, с кем имеешь дело? – орал подсудимый, бывший сотрудник МНБ. - Приносишь мне еду за мои же деньги и после этого еще смеешь что-то мне говорить?».

Допрошенный в качестве свидетеля один из владельцев Дома торжеств «Егяна» Мамед Рагимов выразил недоумение по поводу своего вызова в суд. Он уверял, что не имеет никакого отношения к рассматриваемому делу.

Тем не менее, адвокаты обвиняемых попросили, чтобы он ответил на их вопросы. Судя по всему, вопросы защитников оказались для Рагимова неудобными, потому что на большинство из низ свидетель отвечать отказался.

Адвокат Насибов: Кто, помимо вас, был совладельцем Дома торжеств «Егяна»?

Свидетель Рагимов: Какое это имеет отношение к делу?

Насибов: Когда скончался ваш компаньон?

Рагимов: В 2003 году.

Насибов: Кто сейчас ваш компаньон?

Рагимов: Сын покойного.

Но на этом спокойное течение опроса закончилось. Когда адвокат жестко спросил, имеет ли отношение Рагимов к похищению брата бывшего владельца рынка «8-й километр» Джавида Асадова, свидетель буквально заорал, что никогда не был похитителем людей.

Следующий свидетель Рашид Мехдиев уточнил, что до 2016 года работал в МНБ, а сейчас на пенсии. По его словам, в 2006 году по поручению генерала Хилала Асадова он сопровождал его супругу и дочь, когда на их имя оформляли часть рынка «8-й километр».

Свидетель Эрсаддин Асадов в своих показаниях отметил, что приходится старшим братом бывшему владельцу рынка «8-й километр» Чингизу Асадову. По его словам, в 2001 году Чингиз Асадов отдал свой рынок в аренду братьям Сафаровым, однако вскоре они захватили весь рынок и перестали пускать законного владельца.

Тогда Чингиз Асадов обратился в суд с иском о незаконном захвате своего рынка и выиграл дело. Однако при попытке пройти на свой торговый объект как победитель, на глазах у всех посетителей рынка был жестоко избит братьями Сафаровыми.

После этого инцидента Сафаровы объявили настоящую охоту на Чингиза Асадова и членов его семьи. Вскоре они похитили брата Чингиза – Эрсаддина. Его доставили в дом торжеств «Егяна» и стали зверски избивать, требуя выдать местоположение брата.

Эрсаддин Асадов отметил, что из присутствующих в зале суда в экзекуции над ним тогда принимали участие Джафар Сафаров и совладелец ресторана «Егяна» Мамед Рагимов.

По словам свидетеля, в ресторане Мамед Рагимов нанес ему по голове несколько ударов пистолетом. Бросив в угол замученную жертву, его палачи начали придумывать новое наказание. Джафар Сафаров предложил бросить жертву в холодильник, чтобы Эрсаддин там заморозился насмерть. Но владелец ресторана Мамед Рагимов отверг это предложение со словами: «Не хватало, чтобы он мне еще и продукты подпортил».

Э. Асадов добавил, что его держали пленником в ресторане три дня, периодически избивая и измываясь над ним.

Отвечая на вопросы адвокатов, свидетель добавил, что это был не первый случай, когда он подвергался побоям и пыткам. До этого инцидента его жестоко избили члены банды, которая была связана с бывшим министром экономического развития Фархадом Алиевым и его братом Рафиком Алиевым.

Разумеется, Джафар Сафаров и Мамед Рагимов заявили, что свидетель нагло лжет и они его никогда не похищали.

Другой брат Чингиза Асадова - Садраддин подтвердил слова Эсраддина, добавив, что его похитили для того, чтобы узнать местонахождение Чингиза.

«Я тогда спрятал Чингиза от расправы Сафаровых в Нардаране. А то, что мой брат продал Сафаровым рынок за 240 тысяч долларов, не соответствуют действительности. Он отдал рынок в аренду за 140 тысяч долларов в год, и эти деньги братья Сафаровы выплачивали по частям. После того что произошло, мы неоднократно обращались с жалобами на братьев Сафаровых в полицию, но учитывая, что они были тесно связаны с Фархадом Алиевым, занимавшим тогда пост министра, наши жалобы никто не рассматривал», - утверждал С.Асадов.

Очередное заседание назначено на 5 июня.