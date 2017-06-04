В Петербурге неизвестный украл 10 тонн сала

Неизвестный в субботу похитил с базы в Петербурге 10 тонн сала.
В правоохранительные органы накануне обратился представитель коммерческого предприятия, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Он заявил, что грабитель проник на территорию овощной базы в Калининском районе и завладел десятью тоннами шпика. Не оплатив товар, он скрылся на грузовом автомобиле Volvo.
По факту хищения крупной партии товара проводится проверка, полиция разыскивает злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.