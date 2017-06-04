Путин о встрече с уволенным советником Трампа

Президент России Владимир Путин в интервью журналистке NBC Мегин Келли заявил, что он «практически не разговаривал» с бывшим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, когда тот посетил мероприятие в Москве в 2015 году.

На вопрос журналистки о беседе Путина и Флинна, которые сидели за одним столом во время торжественного мероприятия в Москве, посвященного юбилею телеканала RT в 2015 году, российский лидер ответил, что у него с Мегин Келли «отношения намного ближе, чем с Флинном», так как она берет у него интервью.

«Я выступил со своей речью. Затем мы обменялись парой фраз, и я встал и ушел… Я даже почти с ним не разговаривал. Вот как я знаком с господином Флинном», — сказал Путин.