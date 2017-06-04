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Глава МВД Польши призвал не впускать мусульман в Европу

 

Террористические акты в Европе являются результатом потакания мультикультурализму, надо прекратить политику открытия дверей для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока, заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак, комментируя последние теракты в Лондоне.

"Угроза террористических посягательств, которые совершают мусульманские террористы в Западной Европе — это факт, а не инциденты", — заявил он в эфире Польского телевидения.

Говоря о политике мультикультурализма, Блащак подчеркнул, что она приносит "плохие плоды". "Это отход от корней цивилизации Европы, а значит — от христианства… Потакание политике мультикультурализма, потакание политкорректности, это приносит плохие плоды", — сказал он.

В этой связи Блащак отметил невозможность участия Польши в европейской программе переселения беженцев. "Я могу прямо сказать, что то, что пытается навязать, в частности, Польше Еврокомиссия, на что согласилось предыдущее правительство — недопустимо. Это может принести такие серьезные, трагические события, какие имеют место в Западной Европе", — заявил глава МВД.

По мнению министра, Евросоюз должен изменить свою миграционную политику, в том числе закрыть границы от наплыва мигрантов-мусульман из Северной Африки и Ближнего Востока.

"Нужно менять политику миграции. Нужно делать ставку именно на европейские ценности, вытекающие из христианской цивилизации. Здесь должны быть приняты решительные меры, последовательные действия, и одним из элементов этих действий является прекращение политики открытия дверей для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки, с Ближнего Востока", — сказал Блащак.

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