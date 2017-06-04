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КНДР приняла в штыки резолюцию ООН

 

Северная Корея отвергла резолюцию об ужесточении санкций, принятую Советом Безопасности (СБ) ООН в ответ на ракетные испытания в КНДР. В заявлении представителя Министерства иностранных дел КНДР говорится, что Пхеньян считает решение СБ ООН «враждебным актом, одобренным с целью разоружить народную республику, лишить страну ядерного оружия и задушить ее экономику».

«США имеют возможность наращивать свой военный потенциал, в том числе модернизировать ядерное оружие, в то время как СБ ООН лишает КНДР такого законного права»,— говорится в заявлении. В Пхеньяне считают, что «принятые КНДР меры в области развития ядерных сил носят естественный характер в связи с беспрецедентными угрозами со стороны США».

В заявлении МИД Северной Кореи также говорится, что страны, которые участвовали в составлении резолюции, «серьезно просчитались, если рассчитывали с помощью санкций поставить под контроль или затормозить процесс модернизации ядерных вооружений в КНДР». В сложившейся ситуации «нет никакого смысла рассуждать о диалоге, обусловленном несправедливыми предварительными условиями»,— говорится в заявлении. «КНДР будет по-прежнему запускать сверхточные и разнообразные "Ракеты Чучхе" до тех пор, пока США и их сторонники не примут разумное решение»,— приводит ТАСС слова представителя МИД Северной Кореи.

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