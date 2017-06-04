Махмуд Ваези: "Азербайджан и Иран объединят свои железные дороги"

Азербайджан и Иран объединят свои железные дороги, и это сыграет важную роль в формировании Международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», заявил министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези в ходе экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщает АЗЕРТАДЖ.

По его словам, Иран, расположенный на древнем Шелковом пути, заинтересован в развитии и расширении экономических связей со странами СНГ.

«Международный транспортный коридор «Север-Юг» будет гарантом этого развития», — подчеркнул министр. Ваези также заявил о намерении Ирана в установлении более тесных связей с ШОС.