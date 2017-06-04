Армия Асада теснит ИГИЛ

Cирийская армия отбила у боевиков террористической организации «Исламское государство» населенный пункт Мескена, передает SANA. Мескена находится в 100 км от Алеппо, и это последний форпост ИГ на водохранилище Асад на Евфрате, на границе провинций Алеппо и Ракка.

Также армия Сирии взяла под контроль вторую и третью водонасосные станции в районе Эль-Хафса.

За последние три месяца правительственные войска вернули под свой контроль свыше 170 селений и ферм к востоку от Алеппо. Значительным успехом стало освобождение военного аэродрома Эль-Джарах, на подступах к которому убито и ранено более 3 тыс. боевиков ИГ. В конце мая на юго-западе Сирии в городе Ат-Танф произошли столкновения между правительственные войсками и сирийскими оппозиционными группировками, которые поддерживаются США.