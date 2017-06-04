Сегодня после завершения чемпионата Польши стали известны все возможные соперники азербайджанского футбольного клуба «Карабах» во 2-м и 3-м квалификационных раундах Лиги чемпионов.

«Карабах» начнет выступление со 2-го раунда, при жеребьевке которого будет среди «сеяных». На этой стадии выступят 34 клуба. Соперниками «Карабаха» могут стать следующие 17 «несеяных» команд:

«Жилина» (Словакия), «Жальгирис» (Литва), «Дандолк» (Ирландия), «Зе Нью Сейнтс» (Уэльс), «Вардар» (Македония), «Ф91 Дюделанж» (Люксембург), «Кукеси» (Албания), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Линфилд» (Северная Ирландия), «Будучность» (Черногория), «Викингур» (Фареры), «Гонвед» (Венгрия), «Хайбернианс» (Мальта), «Санта Колома» (Андорра), «Мариехамн» (Финляндия), «Спартак» (Латвия), «Самтредиа» (Грузия).

Жеребьевка 1-го и 2-го раундов состоится 19 июня. Стоит отметить, что указанные выше чемпионы Уэльса, Северной Ирландии, Фарерских островов, Мальты и Андорры начнут борьбу с 1-го раунда, где будут «сеяными». В случае неудачи места этих команд во 2-м раунде могут занять клубы из Армении, Сан-Марино, Гибралтара, Эстонии и Косово.

Даже если чемпион Армении «Алашкерт» преодолеет 1-й этап, соперником «Карабаха» он все равно не станет, так как УЕФА разводит азербайджанские и армянские команды.

Матчи 2-го раунда состоятся 11/12 и 18/19 июля, а жеребьевка 3-го раунда пройдет 14 июля. То есть, как и при жеребьевке 2-го раунда, еще не будут точно известны все его участники. В таких случаях УЕФА при жеребьевке в каждой паре учитывает рейтинг той команды, у которой он выше.

Например, представим, что во 2-м раунде «Карабах», рейтинг которого равен 18,050 балла, встречается с «Самтредиа» с рейтингом 1,525. При жеребьевке 3-го раунда пара «Карабах» - «Самтредиа» будет в числе «сеяных» благодаря рейтингу «Карабаха». И если «Самтредиа» пройдет чемпиона Азербайджана, то в 3-м раунде сыграет с «несеяной» командой.

Как мы уже сообщали, «Карабах» впервые в истории азербайджанского футбола будет «сеяным» при жеребьевке 3-го раунда. Это позволит ему получить относительно слабого соперника и заметно увеличивает шансы впервые пробиться в 4-й этап, именуемый раундом плей-офф.

В 3-м раунде сыграют 20 клубов – 10 «сеяных» и 10 «несеяных». Потенциальными соперниками «Карабаха» являются «Мальме» (Швеция), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), «Риека» (Хорватия), «Русенборг» (Норвегия), «Шериф» (Молдова), «Хапоэль» (Израиль), «Славия» (Чехия), «Хафнарфьордур» (Исландия), «Виторул» (Румыния).

Здесь лишь «Славия» и «Виторул» подключатся к Лиге чемпионов с этой стадии. Остальные команды должны преодолеть 2-й этап. Это касается и «Карабаха». Но еще раз повторим, что жребий 3-го раунда будет брошен между первыми и ответными матчами 2-го раунда. Таким образом, результаты этой жеребьевки будут выглядеть так: например, победитель пары «Карабах» - «Жилина» против победителя пары, допустим, «Мальме» - «Жальгирис».