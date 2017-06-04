Люксембургский депутат Европарламента Франк Энгель обвенчался в Армении. Избранницей Энгеля является уроженка Армении Татев Манукян, которая сейчас проживает в Брюсселе. Венчание состоялось в монастыре Хор Вирап в Араратской области Армении, близ границы с Турцией. Интересно, что кумом четы новобрачных стал заместитель министра обороны Армении Артак Закарян.

Ранее сообщалось, что Энгель намерен, сыграть свадьбу в Нагорном Карабахе.

Как известно, Энгель и еще два депутата Европарламента были объявлены Генпрокуратурой Азербайджана в международный розыск за неоднократное незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана. Энгель был наблюдателем псевдореферендума, проведенного сепаратистами в Нагорном Карабахе в феврале.

Депутат даже заявил, что готов воевать против Азербайджана. «Это было после апрельской четырехдневной войны, когда после наших бурных обсуждений Франк сказал: «Азербайджанцы не получат ни единого миллиметра земли, если даже я буду вынужден надеть военную форму», - сообщила Татев Манукян.

Она призналась, что от этих слов у нее побежали мурашки по коже, и это произвело на нее даже большее впечатление, чем признание в любви.

«Именно во время апрельской войны я поняла, что защитники границ не только те, кто служит в армии. Мы все невольно, сознательно и подсознательно готовы надеть эту форму в любой момент», - продолжила она.

После решения Азербайджана объявить Энгеля в международный розыск депутат направил письмо председателю комитета парламента Азербайджана по внешним и межпарламентским связям Самеду Сеидову, главе азербайджанской делегации в Евронест Фуаду Мурадову и сопредседателю комиссии по парламентскому сотрудничеству Азербайджан-ЕС Джаванширу Фейзиеву. В нем люксембуржец осудил «нелегальные действия Баку против него и других европейских парламентариев, посетивших оккупационную зону Карабаха».

В тексте Энгель отмечал, что Азербайджан обвинил троих представителей Европейского парламента – его, Элени Теохарус и Яромира Штетину - во всех грехах только по той причине, что они побывали в «НКР». Энгель утверждал, что ни один принцип международного права не запрещает визиты в «НКР». По его словам, Азербайджан делает это «исключительно на основе внутренней документации, которая расходится со всеми принципами и нормами международного права, действующими в подобных ситуациях».

По мнению же Самеда Сеидова, Энгель прекрасно понимает, что нарушил общепризнанные нормы, но отрицает это, так как испытывает страх перед неотвратимостью наказания.

По словам главы азербайджанской делегации в ПАСЕ, Азербайджан опирается не на некую «внутреннюю документацию», а на азербайджанские законы, которые прошли экспертизу в международных структурах — Совете Европы, Венецианской комиссии и др.

«В глубине своей темной души Энгель понимает, что его заявления вынужденные. Он связан со своими армянскими покровителями не только «моральными узами». И когда-нибудь все это всплывет», - подчеркивал Самед Сеидов, намекая на финансовые интересы депутата.

Что ж, как видим, теперь Энгель, помимо всего прочего, связан с Арменией и брачными узами.