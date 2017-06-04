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Аятолла Хаменеи: Конфликт в Сирии никто подпитывать не должен

 

Конфликт в Сирии никто подпитывать оружием не должен. Об этом заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи, выступая в мавзолее основателя Исламской Республики Хомейни о случаю годовщины его смерти, передаёт ТАСС.

Он осудил давление на народ Йемена со стороны властей Саудовской Аравии. «Если они будут продолжать такие же действия еще 20 лет, то все равно не достигнут никакого результата. Более того, за совершенные преступления им придется ответить перед Всевышним», - добавил Хаменеи.

Что касается Сирии, то вопрос требует лишь межсирийских переговоров, добавил он. США не нужно доверять «ни в каких вопросах и ни при каких обстоятельствах». Сегодня это понимают уже и главы европейских правительств, добавил он.

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