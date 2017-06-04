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Хаменеи назвал США "сатаной"

 

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США нельзя доверять и об этом говорят руководители некоторых стран Европы, передает агентство ISNA.

Как отметил Хаменеи, лидер Исламской революции имам Хомейни несколько десятилетий назад заявлял, что США не заслуживают доверия и являются "большим сатаной".

"Сейчас — три десятилетия спустя — главы некоторых европейских стран признают этот факт, говоря о том, что Америке не стоит доверять…" — заявил Хаменеи, выступая на церемонии, проводившейся в связи с годовщиной смерти лидера Исламской революции имама Хомейни, скончавшегося 28 лет назад.

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