Хаменеи назвал США "сатаной"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США нельзя доверять и об этом говорят руководители некоторых стран Европы, передает агентство ISNA.

Как отметил Хаменеи, лидер Исламской революции имам Хомейни несколько десятилетий назад заявлял, что США не заслуживают доверия и являются "большим сатаной".

"Сейчас — три десятилетия спустя — главы некоторых европейских стран признают этот факт, говоря о том, что Америке не стоит доверять…" — заявил Хаменеи, выступая на церемонии, проводившейся в связи с годовщиной смерти лидера Исламской революции имама Хомейни, скончавшегося 28 лет назад.