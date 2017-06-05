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Генпрокурор России: «Против меня пытаются завести уголовное дело»

 

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, пытаясь инициировать на Западе возбуждение уголовного дела против генерального прокурора России Юрия Чайки и его семьи, стремится тем самым дискредитировать российский бизнес и органы власти. Об этом Чайка заявил в интервью НТВ.

«Мотивация очень проста — показать, что и бизнес-сообщество в России, и руководство России, в частности, правоохранительные органы, коррумпированы, дискредитировать РФ через это. Более того, не дать нам расследовать уголовное дело по Браудеру дальше», — сказал он.

«Ведь как бы Браудер не старался, какие только рогатки он нам не ставил, мы вывезли огромный массив документов с Кипра — то, чего он боится», — добавил генпрокурор.

Чайка добавил, что российская сторона поставила вопрос перед коллегами в США о возбуждении уголовного дела в отношении Браудера и братьев-миллиардеров Зиф, которые были одними из ключевых спонсоров Демократической партии.

Hermitage Capital действовал в России с 1996 по 2006 год. В 2005-м его руководителю Браудеру был запрещен въезд в страну, позже его осудили на девять лет по обвинению в неуплате налогов.

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