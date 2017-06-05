Порошенко попросили организовать суд над Бабеком Гасановым

Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко обратился к президенту Украины Петру Порошенко с требованием помочь в деле об убийстве мастера спорта международного класса по тайскому боксу и чемпиона Европы Сергея Лащенко.

«Прошу обратить особое внимание на это уголовное дело с целью недопущения воздействия на суд и участников судебного процесса лиц, пытающихся своим влиянием обеспечить избежания ответственности гражданина Азербайджана Бабека Гасанова. Также обеспечить всеми возможными законными методами максимально честное и прозрачное рассмотрение этого дела, - сказано в письме спорстмена

В начале апреля 2015 года в центре Одессы разгорелся конфликт. Компания молодых людей кавказской национальности, отдыхающих на Дерибасовской, повздорила с двумя прохожими. Кто-то из них выхватил травмат и открыл стрельбу по оппонентам. В результате конфликта погиь мастер спорта, чемпион Украины и Европы по тайскому боксу Сергей Лащенко.

Подозреваемый в убийстве тогда 24-летний гражданин Азербайджана Бабек Дамир оглы Гасанов бежал в Россию. Но в феврале 2017 года его поймали и экстрадировали в Украину.