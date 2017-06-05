Подписаться на уведомления
 

Порошенко попросили организовать суд над Бабеком Гасановым

Автор: Отдел информации 

Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко обратился к президенту Украины Петру Порошенко с требованием помочь в деле об убийстве мастера спорта международного класса по тайскому боксу и чемпиона Европы Сергея Лащенко.

«Прошу обратить особое внимание на это уголовное дело с целью недопущения воздействия на суд и участников судебного процесса лиц, пытающихся своим влиянием обеспечить избежания ответственности гражданина Азербайджана Бабека Гасанова. Также обеспечить всеми возможными законными методами максимально честное и прозрачное рассмотрение этого дела, - сказано в письме спорстмена

В начале апреля 2015 года в центре Одессы разгорелся конфликт. Компания молодых людей кавказской национальности, отдыхающих на Дерибасовской, повздорила с двумя прохожими. Кто-то из них выхватил травмат и открыл стрельбу по оппонентам.  В результате конфликта погиь мастер спорта, чемпион Украины и Европы по тайскому боксу Сергей Лащенко.

Подозреваемый в убийстве тогда 24-летний гражданин Азербайджана Бабек Дамир оглы Гасанов бежал в Россию. Но в феврале 2017 года его поймали и экстрадировали в Украину.

159 просмотров


Старости
Все следы ведут к Али Керимли
Все следы ведут к Али Керимли наша передовица
Наша погода
Сегодня 28° / 17°
6 Июн 29° / 21°
7 Июн 31° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9097 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Порошенко попросили организовать суд над Бабеком Гасановым
В Гяндже ранили ножом 24-летнего парня
Генпрокурор России: «Против меня пытаются завести уголовное дело»
Пакистанские спецслужбы ликвидировали главарей ИГИЛ
Хаменеи назвал США "сатаной"
Аятолла Хаменеи: Конфликт в Сирии никто подпитывать не должен
Свадьба евродепутата в Армении Его кумом стал замминистра обороны
Все соперники «Карабаха» в Лиге чемпионов Полный список
Армия Асада теснит ИГИЛ
Махмуд Ваези: "Азербайджан и Иран объединят свои железные дороги"
Тяжелая авария в Геранбое
КНДР приняла в штыки резолюцию ООН
Лондонские террористы действовали самостоятельно
Глава МВД Польши призвал не впускать мусульман в Европу
В Петербурге неизвестный украл 10 тонн сала
Путин о встрече с уволенным советником Трампа
«Меня хотели заморозить в холодильнике ресторана «Егяна» Дело МНБ
США отложили штурм столицы ИГИЛ
Власти Бахрейна закрыли единственную независимую газету
Задержана вице-губернатор Владимирской области
Умер Хуан Гойтисоло
В Кельне сошел с рельсов скоростной поезд
Трамп наехал на мэра Лондона
В Баку сохранится ветреная погода
В Грузии заключенных разделят на курящих и некурящих
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться