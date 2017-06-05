«Американо-китайское противостояние имеет свои ограничения: экономики этих двух стран настолько тесно переплетены, что реальный конфликт, взаимные санкции не выгодны ни для одной из сторон. США стремятся лишь ограничить рост влияния КНР, дабы не утратить свое лидерство в мире и сохранить влияние доллара на мировую экономику. А вот выполнение Китаем Парижского соглашения по климату, прежде всего в части, связанной с ограничениями вредных выбросов, не выгодно Китаю, так как это сделает производство, которое и так в ряде секторов подорожало на 15-45%, еще более дорогим. Установка любых очистных сооружений, снижение выбросов, ограничение или даже уничтожение вредных производств может стать критическим для китайской экономики в целом.

И все же потенциальный выход США из Парижского соглашения связан не только с Китаем, но и с тем, что и для Штатов это уже неинтересно, так как ограничивает рост дешевого производства», - сказал в интервью haqqin.az известный российский ученый-востоковед, действительный член РАЕН, Европейской ассоциации китаеведов, Американской ассоциации историков Алексей Маслов.

Комментируя заход американских кораблей в Южно-Китайское море, совершенный с нарушением территориального суверенитета Китая, эксперт отметил: «Надо привыкнуть к мысли, что ближайшие несколько лет станут временем серьезного противостояния США и КНР, где каждая страна будет пытаться продемонстрировать силу своего оружия, при этом не доводя ситуацию до вооруженного конфликта.

США всячески стимулируют конфликтные ситуации вокруг Китая, прежде всего в Южно-Китайском море, чтобы, во-первых, посмотреть на тип реакции Китая, а во-вторых, показать своим союзникам, прежде всего Японии и Южной Корее, что продолжают играть роль «модератора конфликтов» в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Есть и другой, скрытый смысл захода американских кораблей: США всячески хотят активизировать действия Китая по урегулированию северокорейской проблемы с учётом того, что именно у КНР есть реальные рычаги воздействия на КНДР. Китай же, осуждая действия Северной Кореи, не хочет делать ничего, что выходило бы за рамки резолюции ООН, в частности, не стремится ограничить заметным образом поставки нефти в эту республику и вызвать там энергетический кризис.

Но любое вооруженное столкновение и тем более региональная война в этом районе (а именно к этому могут привести действия КНДР) обрушит и китайскую торговлю, так как ее развитие возможно только в условиях стабильности и мира. Вашингтон же неоднократно намекал, что готов применить и военную силу, если КНДР не откажется от своей ядерной программы и проведения испытаний. То есть, если это случится, то вооруженный конфликт произойдет прямо у границ Китая. Понимая эту особенность, Вашингтон пытается склонить Пекин к активизации своих каналов воздействия на северокорейское руководство».