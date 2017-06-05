Стратегическое значение сельского хозяйства заключается в том, что его развитие направлено не только на получение коммерческой прибыли, но и на обеспечение продовольственной и даже национальной безопасности страны. К 2015 году поставленные в Программе продовольственной безопасности Азербайджана показатели продовольственной независимости обеспечены по некоторым видам товаров сельского хозяйства на уровне нынешнего показателя потребления. Однако до достижения другого не менее важного показателя - экономической доступности продовольствия для населения еще далеко.

Насколько важное значение имеет этот показатель для страны, рассмотрим на следующем примере. В развитых странах доля расходов на продовольствие в семейном бюджете не превышает 10-20%. А если конкретно, то в США в 2014 году, по данным USDA, она составляла 6,5%, в Великобритании – 8,7%, в Швейцарии – 8,9%, в Канаде – 9,3%, в Австралии – 9,9%, в Австрии – 10,0%, в Германии – 10,6%, в Норвегии – 12,3%, в Японии – 13,5%, во Франции – 13,6%, в Италии – 14,2%, в Испании – 14,5%, в Бразилии – 15,6%, в Уругвае – 18,3%, в ЮАР – 19,1%, в Турции – 21,6%, в Китае – 25,5%, в Индии – 29,0%.

В соседней России, с которой мы обычно привыкли сравнивать свои показатели, доля расходов населения на продукты питания в 2015 году в общем объеме семейного бюджета составила 29,4%.

А азербайджанцы вложили в том же 2015 году чуть ли не половину, а именно 45%, всех своих расходов на покупку продовольственных товаров. Это означает, что половину своих средств мы тратим только на еду, тогда как в развитых странах эта статья расходов в несколько раз меньше. Там большая часть средств расходуется на отдых, развлечения, лечение, одежду, страховку, образование и сбережения.

У нас же на все это, с учетом размера средней зарплаты на уровне ниже 500 манатов, практически не остается средств. С одной стороны, это, конечно, говорит о низком уровне развития азербайджанского общества в целом, но с другой, этот же фактор может стать и основным драйвером другой важной задачи, поставленной перед обществом – импортозамещения. И если мы сумеем на этом этапе все правильно организовать, то именно этот фактор может обеспечить переход от импортозамещения к экспортно-ориентированному производству. Насыщение внутреннего рынка будет способствовать ослаблению цен и повышению конкурентоспособности наших товаров на мировых рынках. И чтобы это не казалось идеями из области фантастики, вспомним, что в недалеком прошлом мы действительно обеспечивали сельхозпродуктами не только СССР, но и ряд стран Восточной Европы.

Чтобы точно определить свое место на мировом продуктовом рынке, вспомним, что сельское хозяйство состоит из двух основных комплексов – растениеводства и животноводства. Каждый из них, в свою очередь, делится на ряд отраслей. Отличительной чертой сельского хозяйства является высокая зависимость от агроклиматических условий. Именно эти условия определяют как географию, так и специализацию производств в отрасли.

В развитых странах в структуре сельского хозяйства ведущую роль играет животноводство. В Азербайджане же, как и во всех бывших советских республиках, больший удельный вес имеет растениеводство, что наглядно говорит об уровне развития нашей аграрной отрасли.

Об этом свидетельствует и другой факт. Длительное время сельское хозяйство в стране было, да и сейчас остается наименее механизированной и автоматизированной отраслью экономики. В ней преобладают экстенсивные методы производства, когда рост объема производства достигается за счет простого расширения площадей без увеличения урожайности.

Более того, в советские годы, к примеру, даже в небольшом по размерам Азербайджане было четкое разделение по зональности. Тоже растениеводство, к примеру, было развито, в основном, в лесостепной и степной зонах страны, а животноводство – в горных районах. И это понятно, ведь растениеводство сильно зависит от климата и почв, поэтому имеет четко выраженную зональность. Садоводство и виноградарство, скажем, традиционные районы бахчеводства.

В то же время животноводческий комплекс полностью зависит от растениеводства – естественного производителя кормов. В зависимости от этого развивается разведение не только крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений, но и мелкого рогатого скота. В более южных районах (на грубых кормах) скотоводство имеет мясное направление. В горных районах разводят коз и овец. В районах вокруг крупных городов важную роль играет птицеводство, где выделяют несколько направлений: на перо (пух); на мясо; на яйцо. Разводят кур, уток, гусей. В последнее время появились и страусиные фермы. А вот коневодство, скажем, переживает далеко не лучшие времена.

Отметим, что сельское хозяйство - одна из немногих отраслей реальной экономики, показывающая рост даже в условиях кризиса. Объем производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств Азербайджана (сельхозорганизаций, крестьянскоо-фермерских хозяйств, хозяйств населения) в 2015 году в фактических ценах составил 5,64 млрд. манатов. При этом доля растениеводства в стране составляет 49%, а животноводства – 51%. В то же время именно кризисные явления, сопровождающиеся девальвацией маната, при всем негативном влиянии на отрасль (удорожание импортной техники и оборудования, семян для посева, племенного скота), в целом способствуют наращиванию объемов производства продукции. Так как при этом ослабление национальной валюты приводит к удорожанию импортной продукции на внутреннем рынке, в результате чего осуществляется импортозамещение на рынке сельхозсырья и продовольствия.

Кроме того, девальвация способствует росту конкурентоспособности наших товаров на мировых рынках. Все это стимулирует инвестиционную привлекательность производства внутри страны. Но мы, в отличие от соседней России, к сожалению, не смогли воспользоваться этим.

В Азербайджане прирост производства сельхозпродуктов осуществляется в основном за счет крестьянско-фермерских хозяйств и хозяйств населения, влияние сельхозорганизаций не столь существенно. Так, в 2015 году производство продукции в последнем сегменте составило всего 410 млн. манатов, а показатели здесь за год выросли на 6,5%, за пять лет – на 216%, за 10 лет – в 3,3 раза. В хозяйствах же населения и крестьянско-фермерских хозяйствах было произведено продукции на 5,23 млрд. манатов, за год показатели хотя и выросли на 7,6%, но, к сожалению, остались ниже уровня инфляции. За 5 лет рост в этой сфере составил 118%, за 10 лет –131%.

В целом в сфере сельского хозяйства страны занято 1,698 млн. человек, что составляет 36,4% всех занятых в экономике страны. ВВП сельского хозяйства в 2015 году составил 3,4 млрд. манатов. Но на душу населения, занятого в этой сфере, приходилось лишь около 2 тыс. манатов. Много это или мало видно из следующего сравнения – доля ВВП на одного занятого человека в экономике страны в среднем составила 11,6 тыс. манатов. Сам же ВВП сельского хозяйства в общем объеме ВВП страны составил 6,2%. А ведь еще в недалеком 2000 году этот показатель составлял 12%. Все это показывает, что в тучные годы мы упустили из вида сельское хозяйство. Но сегодня наступило время наверстать допущенное отставание.

Но это все в общих словах. А чтобы понять, где мы конкретно находимся сегодня в аграрной сфере, сравним свои достижения с наивысшими показателями близких нам стран СНГ. Для более легкого восприятия этого сравнения покажем не физический объем этих показателей, которые иногда могут запутать человека, а долю их на душу человека. Правда, из-за отсутствия статданных по сельскому хозяйству за 2016 год по Азербайджану, нам придется вести это сравнение по итогам 2015 года.

Начнем с главной сельхозкультуры – зерновых. В соседнем Казахстане на душу человека приходится 1064 кг зерновых, а у нас – 307 кг. Правда, в Казахстане зерновые – приоритетная отрасль, но и в Азербайджане глава государства в последние годы призывает поднять эту отрасль на новую высоту. Семена подсолнуха Украина производит 261 кг, а мы – 2 кг на человека. А ведь у нас имеется промышленное производство подсолнечного масла. Подсолнух также незаменим для развития животноводства и птицеводства. Сахарная свекла в Азербайджане производится в объеме 19 кг на человека, а в Беларуси – 348 кг, не говоря уже о картофеле, по которому Беларусь с показателем в 632 кг на человека намного опережает нашу страну (88 кг). В той же Беларуси на душу населения производится мяса 113 кг, молока 742 кг, яиц 402 штуки, против 31 кг, 202 кг и 163 штук соответственно в Азербайджане. По таким экспортно-ориентированным продуктам, как фрукты и овощи мы уступаем Молдове (89 кг против 136 кг) и Армении (134 кг против 349 кг).

Картина, конечно, удручающая. И секрет такого отставания заключается в том, что производительность труда и урожайность у нас низкие. Причина – экстенсивные методы, которые применялись у нас для развития сельского хозяйства, что было вызвано низким объемом инвестиций в аграрную сферу, дорогими кредитами, отсутствием новых технологий и т.д.

Но времена для простого расширения посевных площадей остались позади. С начала 2000-х годов площадь орошаемых земель практически не изменилась и составила в 2014 году всего 1431 тыс. га. Да и эти земли подвергаются засолению, которое охватило в той или иной степени почти треть этой площади.

До сих пор мы рассматривали сельское хозяйство как дойную корову, сколько она давала молока, столько и брали. Но для развития аграрного сектора, впрочем как и для любой другой отрасли, требуются «правильные» инвестиции с нарастающими темпами.

У нас же в 2015 году в сельское хозяйство было инвестировано 355,4 млн. манатов или 2,2% общего объема инвестиций, вложенных в экономику страны. Да и в предыдущие годы этот показатель колебался на уровне 2-4%. А балансовая стоимость основных фондов в сельском хозяйстве составляла лишь 5,7% от балансовой стоимости основных фондов во всей экономике. Причем, 80,7% их составляли здания и различные строения. И всего 11,2% составляли машины и оборудование, 3% - автомобили, 3% - крупный и мелкий рогатый скот и только 0,1% - многолетние растения. Хотя и ребенку ясно, что надо сделать наоборот, чтобы в структуре основных фондов приоритетность отдавалась не строениям, а остальным непосредственным факторам производства.

Может этим и объясняется, что сельское хозяйство России вышло из системного кризиса, прошло путь от полного упадка в середине 1990-х гг. до выхода к 2015 году по целому ряду показателей на первые позиции в мире. В настоящее время сельское хозяйство - одна из наиболее инвестиционно-привлекательных отраслей реального сектора экономики этой страны. Правда, в предыдущее десятилетие (2005-2015) тоже происходило импортозамещение ряда продтоваров (в первую очередь мяса), а также усиление экспортного потенциала на рынке зерна, масличных культур, продуктов переработки масличных культур. Но в последнее время это приняло системный характер. А вот в Азербайджане наши сельхозчиновники никак не добьются сдвига.

Конечно, сегодня сельское хозяйство требует больших капиталовложений. И в первую очередь в интенсификацию производственных процессов, перестройки хозяйственного мышления в отношении этой отрасли, а не в неимеющие прямого отношения к производству зданий и строений. И вообще, пора перейти на политику, где сельские населенные пункты будут преобразованы в агрогородки с механизированным и высокоавтоматизированным сельскохозяйственным производством. Но при всем этом нельзя забывать и о печальном опыте той же России.

Растет объем выданных кредитных в этой стране ресурсов. В 2015 году предприятиям агропромышленного комплекса на проведение сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 263 млрд. рублей. В мае 2016 года показатель выданных кредитов вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году.

Однако, несмотря на официальную статистику увеличения объемов кредитования, уровень в среднем по стране снижается. Финансируются крупные приоритетные проекты, а мелким крестьянско-фермерским хозяйствам по-прежнему сложно добиться господдержки, приходится сталкиваться с бюрократизацией системы и многими подводными камнями: множество справок, различные экспертизы, скрытые условия, которые не прописываются в официальных документах.

В целом сельское хозяйство в России стабильно развивается, однако остается и множество нерешенных вопросов. Производственные показатели ежегодно растут, но на этом фоне основной проблемой уже в этом году может стать несоответствие спроса и предложения.

На всех рынках в 2017 году отмечается снижение потребительского спроса, связанное с ухудшением платежеспособности населения. А это, в свою очередь, может привести к переполнению рынка и снижению цен на сельхозпродукцию. То есть рынок сбыта требует постоянного и тщательного изучения, иначе не реализованная сельхозпродукция вскоре превратится в простой мусор.

Да, в России государство стимулирует развитие всех форм фермерства, что дает отдачу — рост показателей производства в сельском хозяйстве стабилен. И это несмотря на сложную политическую и экономическую обстановку в стране.

В Азербайджане тоже государство выделяет немалые субсидии для развития сельского хозяйства, но адекватного роста в отрасли мы, к сожалению, не наблюдаем. При этом российские специалисты отмечают такие нерешенные острые проблемы, как низкий уровень доходности, закредитованность сельхозпроизводителей, достаточно высокие процентные ставки, недостаточность модернизации и обновления технической базы. То есть проблемы у нас схожие, а достижений нет. Как добиться перелома в этой важной для обеспечения продовольственной безопасности отрасли – мы расскажем в следующих аналитических выкладках.