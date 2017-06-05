«Я ежедневно получаю разного рода угрозы в связи с участием в миротворческой инициативе «Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном». Я привык». Об этом в беседе с haqqin.az заявил армянский писатель и правозащитник Вахе Аветян.

- Бакинская «Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном». Какие у нее перспективы?

- Все зависит от нас. Я не руковожу Платформой, но если бы руководил, то институционализировал бы ее, интегрировал каким-то образом с азербайджанскими органами власти. Затем поехал бы в Ереван с письмом к президенту Армении Сержу Саргсяну и к министру иностранных дел Эдварду Налбандяну. Организовал бы пресс-конференцию, проводил бы разъяснительные встречи с людьми в разных частях страны, создал бы и ереванскую платформу.

А затем мог бы отойти в сторону. Не уйти, а именно отойти, но участвовать в процессе. За свою жизнь я администрировал много проектов. Были и такие, которые с трудом можно было продвинуть. Мне нравится быть частью процессов, где у меня больше индивидуальной свободы для самовыражения, где решения я принимаю единолично.

Возвращаясь к Платформе: в данный момент я не участвую даже в принятии решений в группе и никогда не участвовал, что не совсем правильно.

Возможно, поэтому были допущены некоторые ошибки. Конечно же, я ожидал, что ко мне будут относиться с осторожностью. И это нормально, ведь наши страны воюют. Но скажу честно: меня впустили в Азербайджан. В Азербайджане меня полюбили больше, чем я мог ожидать в самых смелых прогнозах.

Я доволен развитием, но тем не менее ежедневно меня гнетет мысль о том, что солдатам, сельчанам, беженцам от этого не легче.

- Новое поколение, молодежь в Армении и Азербайджане не общались друг с другом: поймут ли они, на Ваш взгляд, важность мира и добрососедства?

- Да, такая проблема есть. Поэтому именно нашему поколению надо решить конфликт. Пока еще у нас есть время. А то ведь подставляем собственных детей. Что они будут знать, когда повзрослеют? Им подскажет интернет, а не мы. Мы к тому времени будем лежать под надгробными плитами.

Сейчас люди и в Армении, и в Азербайджане, сами ищут контакты между собой. Этот процесс был неизбежен. Я очень долго работал для этого, как и мои друзья миротворцы. Но есть «грантомразь», которая попыталась и еще пытается заработать на миротворческой инициативе.

- Платформу поддерживают эксперты и организации из многих стран. Почему, как Вы думаете?

- Вы верно обратили внимание на это. Эксперты присоединяются, так как впервые за 25 лет видят профессиональный подход в проблеме.

Именно поэтому наши противники в обеих странах стали активно противодействовать Платформе. Дошло до того, что даже «ультра-либералы» стали милитаристами. Задача у них одна: выступить против, очернить, осквернить процесс. И большинство из них делают это только потому что прекрасно понимают: у них под ногами скоро откроется «пропасть гранто-отсутствия».

- Сталкиваетесь ли с угрозами в связи с участием в этой миротворческой инициативе?

- Ежедневно получаю письма, смс, мессиджи по фейсбуку, телефонные звонки с угрозами. Я привык. Меня предупреждали, что оставят без домов, имущества, разорят семью, нападут на детей, любимых.

Многое из этого уже произошло и происходит до сих пор. Сейчас вот я стараюсь спасти свой последний дом, находящийся в лесу. В Стокгольме и Ереване я уже потерял свои квартиры. Мать моей дочери судится со мной, лишает "предателя" дочери. На суд в качестве свидетелей идут мои бывшие друзья, которые неожиданно стали ее друзьями.

Не знаю, как это назвать? «Столкновение с угрозой»? Или «Путешествие через ад»? Я давно в такой ситуации, уже лет 25.

- Часто ли бываете в Баку?

- За год я был три раза. Считаю, что это очень мало. Мне надо бы приехать, остаться, пожить пару месяцев, поработать. Потом поехать в Ереван. Но, повторюсь, не я принимаю решения, касающиеся Платформы и ее развития.