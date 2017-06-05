Стали известны все потенциальные соперники азербайджанских футбольных клубов «Габала», «Интер» и «Зиря» в Лиге Европы.

Как сообщал haqqin.az, «Габала» стартует во втором по рангу еврокубке со второго квалификационного раунда, а «Интер» и «Зиря» - с первого.

Начнем с первой стадии, где выступят 100 клубов. «Интер» и «Зиря» здесь среди 50 «сеяных». Их соперниками могут стать следующие 50 команд:

«Широки Бриег» (Босния и Герцеговина), «Фола Эш» (Люксембург), «Дифферданж 03» (Люксембург), «Шкендия» (Македония), «Нова Горица» (Словения), «Сутьеска» (Черногория), «Пюник» (Армения), «Дунав» (Болгария), «Партизани» (Албания), «Младость» (Лучани, Сербия), «Шемрок Роверс» (Ирландия), «Флора» (Эстония), «Чихура» (Грузия), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Елгава» (Латвия), «Сейняйоки» (Финляндия), «Корк Сити» (Ирландия), «Зета» (Черногория), «Б36 Торсхавн» (Фареры), «Ружомберок» (Словакия), «Дерри Сити» (Ирландия), «Лиепая» (Латвия), «Заря» (Молдова), «Вааса» (Финляндия), «Валюр» (Исландия), «Вашаш» (Венгрия), «Атлантас» (Литва), «Судува» (Литва), «Тирана» (Албания), «Гандзасар» (Армения), «Торпедо» (Грузия), «Тракаи» (Литва), «Тре Пенне» (Сан-Марино), «Бала Таун» (Уэльс), «Динамо» (Батуми, Грузия), «Рунавик» (Фареры), «Бальцан» (Мальта), «Конна Куэй» (Уэльс), «Бангор Сити» (Уэльс), «УЕ Санта Колома» (Андорра), «Прогрес» (Люксембург), «Пелистер» (Македония), «Фольгоре» (Сан-Марино), «Флориана» (Мальта), «Колирейн» (Северная Ирландия), «Баллимена Юнайтед» (Северная Ирландия), «Сент Джулия» (Андорра), «Клаксвик» (Фареры), «Сент Джозеф» (Гибралтар), «Приштина» (Косово).

В день жеребьевки, которая состоится 19 июня, 100 клубов будут поделены на 10 групп. В каждой группе разместятся по 5 «сеяных» и «несеяных» команд. «Интер» и «Зиря» не окажутся в одной группе с армянскими клубами. Остальные 48 команд могут стать соперниками представителей Азербайджана.

Есть также небольшая вероятность, что вместо «Дунава» Болгарию в Лиге Европы представит ЦСКА. Софийские армейцы не получили лицензию, но подали апелляцию и ждут решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

19 июня состоится и жеребьевка второго раунда турнира. На этой стадии сыграют 66 команд. «Габала» изначально должна была начинать выступление с первого квалификационного раунда, однако затем, как мы уже сообщали, была переброшена во второй раунд. Это произошло благодаря освободившемуся месту в Лиге Европы. В финал этого турнира вышли «Манчестер Юнайтед» и «Аякс». При этом оба клуба обеспечили себе участие в еврокубках через национальные турниры. «МЮ» выиграл Кубок английской лиги и должен был выступать на групповой стадии Лиги Европы, а «Аякс» занял второе место в чемпионате Голландии и получил право играть в квалификации Лиги чемпионов.

Благодаря тому, что в финал Лиги чемпионов вышли «Реал» и «Ювентус», заранее гарантировавшие себе участие в групповом турнире ЛЧ-2017/18 через свои чемпионаты, на групповой стадии освободилось одно место, которое должен был занять победитель Лиги Европы. Если бы в финале ЛЕ выиграл «Аякс», то число участников третьего квалификационного раунда ЛЧ сократилось бы, следовательно сократилось бы и количество неудачников этого раунда, которые по регламенту должны были продолжить борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы.

Но финал выиграл «Манчестер Юнайтед», освободив место в групповой стадии Лиги Европы. В результате «МЮ» в группе ЛЕ заменил чешский «Злин». Клуб из Польши «Арка» перекочевал из второго раунда в третьий, а «Габала» и шотландский «Абердин» перешли в третий раунд из 4-го.

Итак, «Габала» стартует со второго раунда Лиги Европы. Подопечные Романа Григорчука будут в числе «сеяных», как и «Интер». В числе «несеяных»: «Бней Йегуда» (Израиль), «Динамо» (Брест, Беларусь), «Эстерсунд» (Швеция), «Бранн» (Норвегия), а также 29 победителей пар первого раунда с участием таких команд, как «Кайрат» (Казахстан), «Осиек» (Хорватия), «Сараево» (Босния и Герцеговина), «Рейкьявик» (Исландия), «Норчепинг» (Швеция), «Милсами» (Молдова), «Люнгбю» (Дания), «Калью Номме» (Эстония), «Железничар» (Босния и Герцеговина), «Ботев» (Болгария), «Олимпия» (Словения), «Валлетта» (Мальта), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Ягеллония» (Польша), «Левски» (Болгария), «Стъярнан» (Исландия), «Хеугесунн» (Норвегия), «Домжале» (Словения), «Ордабасы» (Казахстан), «Левадия» (Эстония), «Ференцварош» (Венгрия), «Крузейдерс» (Северная Ирландия), «Работнички» (Македония), «Глазго Рейнджерс» (Шотландия), «Ширак» (Армения), «Дачия» (Молдова), «Младость» (Подгорица, Черногория), «Зиря» (Азербайджан), «Иртыш» (Казахстан).

Понятно, что «Зиря» и «Ширак» не могут стать соперниками «Габалы» и «Интера» во втором раунде.

«Зиря» при жеребьевке второго раунда будет среди «несеяных». Если исключить из числа потенциальных соперников «Габалу» и «Интер», то остается 31 вариант.

Это «Галатасарай» (Турция), «Астра» (Румыния), «Хайдук» (Хорватия), «Аполлон» (Кипр), «Млада Болеслав» (Чехия), «Люцерн» (Швейцария), «Брондбю» (Дания), «Абердин» (Шотландия), «Утрехт» (Голландия), «Штурм» (Австрия), «Паниониос» (Греция), а также победители пар первого раунда с участием таких клубов, как «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Мидтьюлланд» (Дания), «Динамо» (Минск, Беларусь), «Лех» (Польша), ХИК (Финляндия), АИК (Швеция), «Войводина» (Сербия), «Видеотон» (Венгрия), АЕЛ (Кипр), «Шахтер» (Беларусь), «Слован» (Словакия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Тренчин» (Словакия), «Скендербеу» (Албания), «Альтах» (Австрия), «Сент Джонстон» (Шотландия), АЕК (Кипр), «Бейтар» (Израиль), «Вентспилс» (Латвия) и «Одд Гренланд» (Норвегия).

Матчи первого раунда Лиги Европы состоятся 28 июня и 6 июля. Игры второго раунда пройдут 13 и 20 июля.

Жеребьевка третьего раунда состоится 14 июля, между первыми и ответными играми второго раунда. В этой жеребьевке точно примет участие «Габала» и будет «несеяной». А среди соперников будут «Зенит» (Россия), «Атлетик» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спарта (Чехия), «Милан» (Италия), «ПСВ» (Голландия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), ПАОК (Греция), «Краснодар» (Россия), «Бордо» (Франция), «Эвертон» (Англия), «Марсель» (Франция), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Фрайбург» (Германия), «Аустрия» (Австрия), «Панатинаикос» (Греция), «Маритиму» (Португалия), «Сьон» (Швейцария) и еще 10 клубов из первого и второго раундов.