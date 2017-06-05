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Арабские страны разорвали дипломатические отношения с Катаром

 

Бахрейн и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром на фоне противоречий между двумя странами, сообщает в понедельник Associated Press.

По официальным данным, это произошло из-за вмешательства во внутренние дела Бахрейна. Саудовская Аравия стремится "сохранить национальную безопасность от угроз терроризма и экстремизма", поэтому закрыла свою границу с Катаром.

Позднее агентство Синьхуа сообщило, что дипломатические отношения с Катаром разорвал и Египет. Египет закрыл свое воздушное пространство для катарских самолетов и прекратил принимать катарские суда в своих портах.

Катар обвинили в поддержке террористических группировок, в частности "Братьев-мусульман".

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