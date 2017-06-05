Нефть дорожает: Brent - $50

Цены на нефть растут в понедельник на фоне возросшей политической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость нефти Brent на Лондонской бирже ICE Futures в настоящее время поднялась на $0,63 (1,26%) - до $50,58 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,68 (1,34%) - до $49,95 за баррель.

Цена на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,61 (1,28%) - до $48,27 за баррель. Контракт подешевел на $0,7 (1,45%) - до $47,66 за баррель по итогам предыдущей сессии.