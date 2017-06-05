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Первый собранный в Японии боевой самолет F-35 показали журналистам

 

Первый собранный в Японии боевой самолет F-35 был представлен журналистам на заводе корпорации Mitsubishi Heavy Industries в префектуре Айти. Как сообщило информагентство Kyodo, после испытательных полетов две такие машины в течение нынешнего финансового года будут переданы ВВС страны, передает ТАСС.

F-35 разработан американской корпорацией Lockheed Martin при участии ряда стран НАТО и других союзников США как основной боевой тактический многоцелевой самолет. Он выполнен по технологии "стелс", делающей его малозаметным для радаров.

ВВС, ВМС и корпус морской пехоты США планируют в течение нескольких десятилетий закупить более 2,6 тыс. таких истребителей различных модификаций. В Японии они будут собираться по лицензии и постепенно должны стать основой военно-воздушных сил страны. Первые F-35 предполагается разместить на базе ВВС Мисава на севере главного японского острова Хонсю.

Всего ВВС Японии планируют закупить 42 таких самолета. ВВС США уже развернули 10 F-35 на авиабазе морской пехоты Ивакуни на юго-западе Хонсю.

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