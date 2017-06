Чиновники канут в Лету вместе с ксероксами

В Азербайджане постепенно будет сокращаться число рабочих мест, где работник мог всю жизнь выполнять одну и ту же работу в рамках своего подразделения. Об этом отвечая на запрос haqqin.az сообщили эксперты международного рекрутингового агентства HeadHunter.

Виды профессий в мире стремительно расширяются. В будущем появятся транзиторы, экспансионисты, оптимизаторы... Многие профессии, как отмечают мировые СМИ, в ближайшие 10-15-20 лет попросту отомрут, и их представителям уже сейчас пора думать о переквалификации.

Все, что можно автоматизировать, совершенствуется на глазах. "Уволить человека, а взамен купить или скачать программку очень просто", — объясняет зарубежным изданиям причины перемен директор по странам Восточной Европы Международной рекрутинговой компании World Staff Виталий Михайлов.

Только навскидку он перечисляет около десятка сфер, которые первыми примут удар. Написание статей, кстати, тоже доверят искусственному интеллекту: создатели Narrative Science (технология создания связанных текстов) прогнозируют, что через 15 лет 90% новостных репортажей будут генерироваться автоматически.

Как считают эксперты, в обозримом будущем исчезнет профессия оператора «колл-центров». Не станет и шахтеров - ходить в забой с отбойным молотком не будет необходимости. В мире уже тестируются и самоуправляющиеся автомобили. В метро Дубая нет машинистов, поездами командуют дистанционно. Должности ресепшениста и офис-менеджера упразднят.

С системами доступа, приемом звонков и фильтрацией посетителей вполне справляются умные программы. Готовкой и подачей еды займутся роботы. Рестораны, в которых, блюда можно заказать, полистав страницы на планшете, уже не новость.

Исчезнут и отделения банков: зачем ходить к живым операционистам, если документы, цифровые подписи будут храниться в виртуальных базах, наличка уйдет в безнал и любой каприз можно будет выполнить онлайн? Бумажное делопроизводство — это каменный век. Все идет к тому, что «перекладыватели» бумажек (то есть целый пласт чиновников) канут в Лету вместе с ксероксами и факсами.

В рекрутинговом агентстве HeadHunter haqqin.az заявили, что если рассматривать рынок труда Азербайджана на перспективу, то ближайшее будущее очень тесно связано с мировыми трендами в угоду всеобщей глобализации.

«Сейчас компания может иметь головной офис в одной стране, производство – в другой, а команду дизайна – в третьей. Поэтому специалистам, желающим работать в международной среде, важно знать не только иностранный язык, но и национальные стандарты и отраслевые требования, а также разбираться в смежных рабочих областях».

Чем больше таких международных компаний будет выходить на национальные рынки, тем гибче и адаптивнее нужно становиться локальному бизнесу ввиду повышения конкуренции, т.к. будет происходить ускоренное устаревание технологий и отраслей. Специалисты должны будут быстро реагировать на изменение условий задачи, уметь распределять свои ресурсы и планировать время.

В условиях высокой конкуренции победа останется за компаниями, которые лучше всего смогут оценить и реализовать потребности клиентов.

Исследователи из оксфордской Martin School’s Programme on the Impacts of Future Technology прогнозируют, что за 20 лет 45% рабочих мест в промышленно-развитых странах «получат» компьютерные программы и роботы. Людям останется работа, которую не могут выполнить технические устройства и системы – творчество, изобретение новой техники и программ, научная деятельность. Это касается и Азербайджана.