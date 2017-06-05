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Владимир Путин: «США повсюду вмешиваются в выборы»

 

Президент РФ Владимир Путин в связи с обвинениями в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы в США обратил внимание на попытки Вашингтона вмешаться во внутреннюю политику других стран по всему миру, сообщает Интерфакс.

«Куда пальцем на карту мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы. Поэтому если кто-то, я не говорю, что это мы — мы не вмешивались, — но если кто-то каким-то образом влияет или пытается влиять, или как-то участвует в этих процессах, то уж тогда Соединенным Штатам не на что обижаться. Вы сами постоянно вмешиваетесь», - указал Путин в беседе с журналисткой NBC.

И это констатация факта, а не оправдание, добавил президент России.

«Каждое действие имеет соответствующее противодействие. Но, повторяю, нам это и не нужно делать. Президенты приходят и уходят, даже партии меняются у власти, а основная политическая линия не меняется», - ответил Владимир Путин на замечание американской журналистки о том, что его слова звучат как оправдание.

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