В Индии 22 пассажира автобуса сгорели заживо. Трагедия произошла ночью недалеко от города Барели, передает телеканал "Россия 24".

По предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, после чего дизельный бак пассажирского транспорта взорвался. Пламя моментально охватило салон, практически не оставляя шансов на спасение спящим людям.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, однако быстро справиться с огнем не удалось из-за большой интенсивности возгорания. Причины ДТП устанавливаются.