МИД Катара о разрыве отношений с арабскими странами

Катар считает решение четырех арабских государств о разрыве дипломатических отношений с Дохой неоправданным. Об этом заявил МИД эмирата, передает ТАСС.

"Доха сожалеет о решении Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна разорвать отношения и считает эту меру неоправданной, основанной на голословных утверждениях", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Эти меры, - заверили в МИД, - не отразятся на жизни простых людей и резидентов эмирата".

Минувшей ночью ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. Кроме того, базирующаяся в Абу-Даби эмиратская авиакомпания Etihad Airways объявила о приостановке начиная со вторника авиасообщения с Катаром.