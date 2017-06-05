Сафарова рубанули топором во дворе детсада

В Сабунчинском районе Баку во дворе детского сада №86 несколько человек избили 38-летнего Вугара Сафарова, сообщает Report.
Затем эти же люди нанесли ему удары топором в область головы и тела. Пострадавший госпитализирован.
Факт расследуется.
В Сабунчинском районе Баку во дворе детского сада №86 несколько человек избили 38-летнего Вугара Сафарова, сообщает Report.
Затем эти же люди нанесли ему удары топором в область головы и тела. Пострадавший госпитализирован.
Факт расследуется.
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