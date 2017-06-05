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Россияне считают Азербайджан дружественной страной Данные опроса

 

Граждане России считают главными друзьями страны Белоруссию, Китай, Казахстан, Сирию, Индию, Армению, Кубу, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром», пишет Газета.ру.

Главными врагами страны россияне считают США, Украину и Германию.

Также россияне считают недружественным отношение к стране Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Великобритании, Грузии и Франции.

При этом 21% опрошенных уверен, что в настоящее время отношения Москвы и Вашингтона меняются в лучшую сторону, 17% уверены в обратном.

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