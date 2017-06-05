И Йемен разорвал дипотношения с Катаром

Йемен объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает Reuters.

Таким образом, Сана присоединилась к Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Египту и Бахрейну, которые 5 июня обвинили Катар в поддержке терроризма и дестабилизации обстановки в регионе, заявив о разрыве дипотношений с эмиратом.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.