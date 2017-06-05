Сенат США начал новое расследование против Хиллари Клинтон

Глава юридического комитета Сената США Чак Грассли начал расследование в отношении Хиллари Клинтон, пишет газета Daily Caller.

Речь идет о попытках бывшего госсекретаря прекратить уголовное дело о коррупции в отношении предпринимателя Мухаммада Юнуса в Бангладеш. Как сообщает издание, Клинтон якобы оказывала давление на премьер-министра страны и ее сына, требуя прекратить расследование.

Юнус является одним из спонсоров Clinton Foundation и близким другом их семьи.

Сенатор уже попросил госсекретаря Рекса Тиллерсона предоставить комитету всю документацию, касающуюся этого дела, в течение двух недель.

Это первое расследование против Клинтон с момента выборов американского президента в ноябре 2016 года. Сенат уже ведет дело о ведении бывшим госсекретарем служебной переписки по личной электронной почте.