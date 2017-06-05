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Администрация президента Ирана о катарском кризисе

 

Решение арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром не способствует выходу из кризиса на Ближнем Востоке, заявил заместитель главы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби, слова которого передает Reuters.

"Эпоха разрыва дипломатических отношений и закрытия границ… не является путем урегулирования кризиса… Как я сказал ранее, агрессия и оккупация приведут только к нестабильности", — приводит агентство сообщение Абуталеби в Twitter.

Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили в понедельник о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах. Чуть позже к ним присоединился и Йемен.

Нынешний конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны с призывом к выстраиванию отношений с Ираном и со словами поддержки "Братьев-мусульман".

Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру.

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