В Иране 31 человек заразился геморрагической лихорадкой Крым-Конго. Об этом говорится в информации, распространенной Министерством здравоохранения Ирана, сообщает АПА.

Трое из заразившихся погибли. Одной из погибших была беременная женщина. Специалисты проведут специальное расследование для выявления истинной причины смерти женщины.

Ректор Ширазского медицинского университета сказал, что один из предположительно заразившихся геморрагической лихорадкой Крым-Конго должен был приехать в город Шираз. Но он погиб. В настоящий момент расследуются причины его смерти.

Геморрагическая лихорадка Крым-Конго - острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом геморрагической лихорадки Крым-Конго. В течение 1-3 дней (максимум 9 дней) болезнь вызывает повышение температуры, головную боль, слабость, боли в суставах, тошноту, рвоту.

Министерство здравоохранения Ирана рекомендует занимающимся животноводством лицам пользоваться защитными средствами, в частности перчатками, сапогами и спецодеждой.