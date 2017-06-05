В Баку резко потеплеет

6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Вечером облачность повысится.
Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19°, днем 25-30° тепла, в Баку ночью 17-19°, днем 27-29° тепла.
Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-75%, днем — 50-55%.
В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако днем в некоторых западных районах возможны грозы и дожди. Подует восточный ветер.