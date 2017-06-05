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Новруз Мамедов о новой странице в американо-азербайджанских отношениях

 

«Несмотря на большую напряженность на международной арене, мы считаем, что для открытия новой страницы в азербайджано-американских отношениях имеется большая возможность». Как сообщает АПА, об этом заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов.

Н.Мамедов сказал, что в качестве одного из важных доказательств этого можно привести два письма Дональда Трампа президенту Азербайджана за последние две недели.

«Из этих писем видно, какие имеются возможности для открытия новой страницы в отношениях между Азербайджаном и США», — отметил Н.Мамедов.  

Напомнив о том, что несколько ранее в Эр-Рияде был проведен саммит арабо-исламских стран и США, Н.Мамедов сказал, что президент США выступил на саммите с важной речью.

«В своем выступлении он продемонстрировал принципы будущего сотрудничества США со странами мира. Мы одобряем эти принципы. На протяжении многих лет мы говорим, что в отношениях за основу должны браться эти принципы. Если бы соблюдались эти принципы, то сегодняшнего напряжения не было бы, дружба, сотрудничество, партнерские отношения между странами более успешно продолжались бы. Думаю, такая перспектива есть, мы предпримем необходимые шаги в связи с этими перспективами», — сказал помощник президента Азербайджана.

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