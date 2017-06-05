И Ливия разорвала дипотношения с Катаром

Международно признанное временное правительство Ливии со штаб-квартирой на востоке страны объявило о разрыве дипотношений с Катаром вслед за другими арабскими странами, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.

«Катар является основным источником снабжения оружием ливийского отделения организации «Братья-мусульмане» и других исламистских вооруженных группировок с 2012 года и представляет собой угрозу для национальной безопасности арабского мира», — заявил в эфире телеканала министр иностранных дел временного правительства Ливии Мухаммед ад-Даири из Тобрука.

В понедельник Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив морское и авиасообщение с этой страной, за поддержку Дохой террористических организаций. К их решению также присоединился Йемен.

Нынешний конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны с призывом к выстраиванию отношений с Ираном и со словами в поддержку «Братьев-мусульман».