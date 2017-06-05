Турецкая лира приходит в себя

Курс доллара в США упал ниже отметки 3,50 лиры впервые за последние шесть месяцев, а точнее с 23 декабря прошлого года. Как сообщает Report, в качестве причины указывается как удешевление доллара на глобальном рынке на фоне слабых показателей роста экономики США, так и внутренние факторы.

Так, открытие летнего сезона и приток российских туристов в страну после отмены санкций обеспечат приток иностранной валюты в страну.

Падение курса доллара также ускоряет временное восстановление политической и экономической стабильности, положительные тенденции мировой экономики и на мировых рынках.