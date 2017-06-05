Граждан Азербайджана задержали за разбой в Петербурге

Двое мигрантов из Азербайджана ранили ножом продавца и похитили деньги из кассы торгового павильона в Московском районе Петербурга, рассказал ФБА «Экономика сегодня» источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 4 июня в 4:30. Двое граждан Азербайджана — в возрасте от 24 до 25 лет — вошли в торговый павильон ООО «МВС» на Витебском проспекте и избили продавца, нанеся ему также удар ножом. Затем преступники взяли из кассы 20 тысяч рублей, схватили мобильный телефон и пытались скрыться. Однако оба были задержаны подоспевшими сотрудниками полиции, которые совершали патрулирование.

Похищенное у мигрантов изъято. Продавец с закрытой черепно-мозговой травмой и резаным ранением грудной клетки госпитализирован, но находится в удовлетворительном состоянии и направлен на амбулаторное лечение.

В отношении задержанных заведено уголовное дело по части 2 статьи 162 (разбой) Уголовного кодекса РФ. Им грозит до 10 лет лишения свободы.