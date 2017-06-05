Итальянская полиция попала под огонь критики за то, что босс калабрийской мафии «ндрагетты» Джузеппе Джорджи смог при аресте поприветствовать своих поклонников, один из которых даже поцеловал мафиози руку.

56-летнего Джорджи арестовали 2 июня в подвале его дома в городе Сан Лука в Калабрии. На кадрах съемки, опубликованной одним из телеканалов, видно, как босса мафии выводят из подъезда без наручников, после чего полиция разрешает ему подойти к группе стоящих рядом мужчин. Один из них, прежде чем Джорджи увели, поцеловал ему руку.

По словам прокурора провинции Реджо ди Калабрия Федерико Кафьеро де Рахо, полиция не могла предвидеть такого поведения поклонников мафиози, сообщает Associated Press. Арест Джорджо является успехом итальянских правоохранителей, а на такие «племенные обычаи» можно не обращать внимания.

Джорджи находился в розыске с 1994 года. Перед возвращением на родину в течение 23 лет скрывался в немецком Дуйсбурге. Теперь преступнику предстоит отбыть 29-летний тюремный срок за организацию преступной группировки и международную торговлю наркотиками.





