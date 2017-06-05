Шойгу прибыл в Астрахань для проверки Каспийской флотилии

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сегодня прибыл в Астрахань, где проверит организацию боевой подготовки, ход обустройства соединений и воинских частей Каспийской флотилии.
«Глава военного ведомства заслушает командующего Каспийской флотилией, ознакомится с инфраструктурой и объектами причально-пирсовой зоны бригады ракетных кораблей охраны водного района, проверит несение боевого дежурства и оценит готовность соединения к выполнению задач по предназначению», — сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
В состав бригады входят малые ракетные корабли, оснащенные новейшими ракетными комплексами «Калибр», артиллерийские катера и тральщики.
Бригада неоднократно признавалась лучшим корабельным соединением Южного военного округа. В текущем году корабли соединения примут участие в международном этапе конкурса военно-морской выучки «Кубок Каспия», который пройдет в территориальных водах Азербайджана, сообщил Конашенков.