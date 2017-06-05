Путин не исключил, что Кеннеди убили спецслужбы США

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналистке Меган Келли на телеканале NBC News рассказал, что нельзя исключать вероятности того, что 35-го президента США Джона Кеннеди убили американские спецслужбы. Расшифровка интервью опубликована на сайте Кремля.

«Ведь существует версия, что убийство президента Кеннеди организовали спецслужбы Соединенных Штатов. Если эта версия верна, а этого исключить нельзя, то чего же проще в сегодняшних условиях, используя все технические возможности спецслужб, организовать какие-то атаки соответствующим образом, сославшись еще и на Россию», — рассказал президент.

Путин таким образом прокомментировал обвинения в адрес России в том, что она вмешалась в выборы президента США в 2016 году.

Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в городе Даллас, штат Техас. Его убийство официально было раскрыто, но и по сей день люди выдвигают многочисленные гипотезы о том, кто «на самом деле» убил президента США.