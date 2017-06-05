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Kapital Bank открыл новый Наримановский карточный центр

 

В целях повышения уровня клиентского обслуживания Kapital Bank продолжает реализовывать новые проекты. Kapital Bank всегда одним из первых предлагал инновации на финансовом рынке. И сейчас открытием филиала карточного центра банк предложил клиентам еще более современные и удобные банковские услуги.

Расположенный по адресу: улица М. Ахмедзаде, 13 (рядом с парком Нариманова) Карточный центр предоставляет клиентам ряд банковских услуг: карточное обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание, открытие счетов физическим и юридическим лицам, денежные переводы, привлечение вкладов.

«Приоритетом в открытии центра является то, что клиенты филиалов Бинагади, Шуша, Нариманов, Насими, Джафар Джаббарлы, Ясамал, Ичери Шехер, Сабаил и Хатаи отныне смогут получать свои социальные, зарплатные, пенсионные и карты по другим проектам в новом Карточном центре. Также для клиентов с физическими ограничениями предоставляется услуга на дому с помощью передвижного автобуса банка. В результате этого будет уменьшена нагрузка на вышеуказанные филиалы и повысится качество оперативности обслуживания клиентов.

В ближайшем будущем Kapital Bank планирует увеличить число таких инновационных карточных центров», — отметил директор Департамента корпоративного банкинга Фарид Хидаятзаде.

Следует отметить, что на данный момент Kapital Bank имеет около трех миллионов держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа процессинг-центра в течение недели, а также постоянные инновации являются существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 600 банкоматов и 9 000 POS-терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и пяти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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