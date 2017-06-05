Глава МИД Германии отправился к Чавушоглу

Ситуация вокруг авиабазы Инджирлик будет в центре обсуждений в ходе визита главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля в Анкару 5 июня, сообщает внешнеполитическое ведомство Германии, передает РИА Новости.

Во время встречи Габриэля с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу планируется обсудить также вопросы двусторонних отношений и международной повестки, говорится в сообщении.

Ранее Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу Инджирлик проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.