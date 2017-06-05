Рухнула бакинская ипотека

Квартиры, купленные в ипотеку в Баку и Хырдалане, либо возвращают строительным компаниям, либо выставляются на повторную продажу. Об этом пишет агентство экономических новостей «Маржа» по результатам мониторинга на рынке недвижимости.

Агентство отмечает, что связано это с тем, что многие семьи, взявшие квартиры в ипотеку, уже не могут оплатить кредиты. При этом число отказов от взятых под ипотеку квартир особенно выросло в последние два месяца.

До девальвации маната строительные компании успели продать большое количество квартир, оформив их под 20-летнюю ипотеку Межбанка с первоначальным взносом в 10%. После того как многие покупатели не смогли оплачивать кредитные ставки, Межбанк разрешил переоформлять ипотечный долг с одного человека на другого.

Возможен также вариант возврата купленной квартиры строительной компании. В таком случае владелец квартиры подвергается штрафу, и после вычета ряда комиссий ему возвращают часть средств, уже оплаченных банку. На сегодняшний день сайты заполонили рекламные объявления о перепродаже квартир, взятых под ипотеку.

С другой стороны, после того как Межбанк приостановил ипотечное кредитование, строительные компании начали предлагать собственную кредитную программу. Часто это внутренний кредит сроком на 3-5 лет при первичном взносе в 50%. При этом ежемесячные выплаты по кредитам крайне высоки.

«Маржа» отмечает, что также участились случаи возврата квартир, купленных под внутренний кредит строительных компаний.

Агентство также пишет, что сегодня на ипотечном рынке сложилась абсурдная ситуация. Из-за высоких процентных ставок и первичного взноса ипотека становится невыгодной. Дело дошло до того, что за ту сумму, которую предстоит заплатить для оформления ипотеки на трехкомнатную квартиру, можно купить двухкомнатную.

«К примеру, если вы хотите оформить ипотеку на трехкомнатную квартиру площадью 109 кв. м, то вам надо будет заплатить 72 500 манатов в качестве первичного взноса и еще 772 маната ежемесячно на протяжении 25 лет. Такая космическая сумма исходит из 40% первичного взноса за квартиру, высоких процентных ставок банка и расчета цены за квадратный метр в пределах 1 500 манатов. Естественно, что такие условия отпугивают потенциальных покупателей и негативно сказываются на продаже недвижимости», - пишет агентство.