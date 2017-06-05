Обвал катарской экономики

Катарский фондовый рынок начал сегодняшние торги падением после объявления ряда ближневосточных стран о разрыве дипломатических отношений с этой страной.

Фондовый индекс QE All Share рухнул в ходе торгов на 7,6%, другие индикаторы рынка — Qatar Ex м QE TR теряют более 7%, сообщает Интерфакс.

Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они заявили о закрытии в Катаре своих дипломатических миссий и выводе дипперсонала, планируемом прекращении морского и авиасообщения между ними и Катаром.

Причиной таких мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе «Аль-Каиды» и ИГ.