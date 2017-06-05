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Россия усиливает авиагруппировку в Армении

 

Россия начала перевооружение 14-го гвардейского истребительного авиационного полка Западного округа с состоящих сейчас на вооружении истребителей МиГ-29СМТ на новые истребители Су-30СМ, пишет журнал «Военное обозрение».

Как заявляли в пресс-службе округа, «авиапарк воинской части пройдет полное перевооружение до конца года. Всего в состав полка войдет еще шесть партий истребителей Су-30СМ», то есть 12 машин.

«Возможно, что высвободившиеся в результате перевооружения 14-го полка истребители МиГ-29СМТ, имеющие небольшой возраст, пойдут на укомплектование какого-либо нового авиационного полка. Возможно, что они будут переданы на авиабазу в Эребуни (Армения)», — пишет издание.

Отметим, что в последнее время Россия усиливает свою авиационную группировку в Армении. Так, в феврале 2016 года российская авиабаза в Армении получила новые истребители МиГ-29 и МиГ-29С, а также транспортные вертолеты. Командир российской авиабазы в Армении недавно заявил, что базе могут быть переданы новейшие истребители МиГ-35.

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