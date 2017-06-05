США передали Филиппинам оружие для контртеррористических операций

США передали Филиппинам сотни единиц оружия, которые будут использоваться для борьбы с боевиками-исламистами на юге страны, передает Agence France-Presse со ссылкой на заявление американского посольства на Филиппинах.

«Оборудование увеличит возможности корпуса морской пехоты Филиппин и поможет войскам, которые активно участвуют в контртеррористических операциях на юге Филиппин», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

Оружие было передано филиппинским военным в понедельник и включает в себя гранатометы, пулеметы и винтовки.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию «Исламское государство». Дутерте отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год.