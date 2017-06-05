Шиховский пляж признан опасным

«По результатам мониторинга образцов морской воды на Абшеронском полуострове не пригодными для купания признаны Шиховский пляж в Сабаильском районе и Сахиловский пляж в Гарадагском районе Баку», — заявил заведующий отделом санитарии и гигиены Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязымов, сообщает Report.

«Уровень кишечных палочек в образцах воды, взятых на этих пляжах, чрезмерно высок. Поэтому купаться здесь не рекомендуется», — сказал З.Кязымов.

Таким образом, в связи с двумя вышеуказанными пляжами принятое в 2010 году решение №83 оставлено в силе.

Отметим, что к мониторингам приступили с 16 мая. Проверки ведутся Республиканским центром гигиены и эпидемиологии совместно с Управлением комплексного экологического мониторинга Каспия (УКЭМК) Министерства экологии и природных ресурсов.