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Саудовская Аравия закрывает бюро телеканала «Аль-Джазира» в королевстве

 

Правительство Саудовской Аравии начало процесс по отзыву лицензии на вещание в королевстве у катарского спутникового телеканала «Аль-Джазира» и закрытию его офисов, сообщил саудовский новостной портал «Аджиль» со ссылкой на осведомленные источники.

Кроме того, по информации портала, власти Саудовской Аравии дали указание работающим на катарские СМИ саудовским журналистам вернуться на родину.

Эти меры были приняты правительством Саудовской Аравии после объявления королевством о разрыве дипотношений с Дохой в связи с поддержкой Катаром террористических организаций.

Как уточняет портал, Управление по теле- и радиовещанию Саудовской Аравии в ближайшее время официально объявит о решении закрыть офисы «Аль-Джазиры».

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