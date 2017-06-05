Ваан Мартиросян: «Армянские спецслужбы держат в заложниках Сергея Джулакяна»

Накануне армянский активист Сергей Джулакян опубликовал видеообращение, записанное под давлением армянских спецслужб. В частности, в своем видеообращении Джулакян выступает против «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном».

В то же время, как становится ясно из переписки между главным редактором информационно-аналитического портала haqqin.az Эйнуллой Фатуллаевым и Вааном Мартиросяном, армянские спецслужбы с первого дня деятельности «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» пытались подкупить и угрожали расправой не только Ваану Мартиросяну, но и другому члену Платформы Сергею Джулакяну.

В этой переписке Ваан Мартиросян открыто признает, что армянские спецслужбы держат в заложниках Сергея Джулакяна, запугивают и оказывают давление на него. Миролюбивый Азербайджан имеет дело вот с таким гнусным и подлым противником.

Это еще раз свидетельствует о подлых и коварных методах армянских спецслужб, которые ничем не гнушаются, чтобы остановить миротворческую миссию гражданских активистов, направленную на установление мира.